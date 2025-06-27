Bodrum'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Mahallesi'nde çıkan makilik ve otluk alandaki yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına itfaiye ve yangın söndürme uçakları müdahale etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Akyarlar Mahallesi Akçabük Caddesi'nde makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki yangın söndürme uçağının da havadan destek verdiği yangın, müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmasına bölgedeki vatandaşlar da katıldı.

Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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