Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, evde uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
