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Bodrum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 zanlı, yapılan operasyonda 301 gram kokainle yakalandı ve tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu madde getirdikleri ve satış için hazırlık yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin bulunduğu ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 301 gram kokain ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda klipsli şeffaf poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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