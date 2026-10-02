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Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 82 bin 600 lira ele geçirildi

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Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 82 bin 600 lira ele geçirildi
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Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 82 bin 600 lira, 290 avro, 165 dolar ve 110 sterlin ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 82 bin 600 lira, 290 avro, 165 dolar ve 110 sterlin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, cumhuryet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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