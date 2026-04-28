Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik saha çalışmaları kapsamında, içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir kargoyu takibe aldı. Söz konusu paketi teslim alan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 75 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.