Muğla'da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve baskın: 4 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde motosikletinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelinin ifadesi doğrultusunda düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen evde 3 kişi yakalandı. Adliyeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Mayıs'ta 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satmak' suçu kapsamında düzenlenen operasyonda motosikletinde uyuşturucu madde ele geçirilen M.O.Ö. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.O.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis, M.O.Ö.'nün sorgusunda Bodrum'daki bir evin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

EVDE İKLİMLENME SİSTEMİ KURULMUŞ

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bodrum Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 80 kök kenevir bitkisi, satışa hazır 3 parça halinde 1 kilo 130 gram skunk, Hint keneviri yetiştirmek amacıyla özel iklimlenme sistemi kurulup, nem ve hava kalitesini kontrol etmek amacıyla ışıklandırma ve havalandırma düzenekleri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanmasıyla operasyon kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Öte yandan, uyuşturucu baskınında ev içerisinde kurulan düzenekler ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

