Bodrum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
Bodrum Müskebi Mahallesi'ndeki bir trafo binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında sigortalar ve kablolar kullanılamaz hale gelirken, olayın elektrik aksamının ark yapması sonucu çıktığı belirlendi.
Bodrum ilçesinde bir trafo binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Müskebi Mahallesi pazar yeri karşısındaki trafodan yoğun duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri akımın kesilmesinin ardından yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı.
Yangın sonucu trafo içerisindeki sigortalar ve elektrik kabloları yanarak kullanılamaz hale geldi.
İlk belirlemelere göre yangının elektrik aksamının ark yapması sonucu çıktığı tespit edildi.
Kaynak: AA / Ali Ballı