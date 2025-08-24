Bodrum'da Tekne Kazası: Yaralıya Tıbbi Tahliye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gezi teknesinde düşerek yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği tarafından tıbbi tahliye ile hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknede yaralanan kişiye tıbbi tahliye gerçekleştirildi.
Orak Adası açıklarında demirli gezi teknesinde bir kişinin düşerek yaralanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından görevlendirilen Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait tam donanımlı deniz ambulansı bölgeye hareket etti.
Ayağı kırıldığı belirlenen kişi, Bodrum Milta Marina'ya getirildi. Yaralı, burada bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
