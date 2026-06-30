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Son süngerci Aksona Mehmet, teknesine gelen kargaya elleriyle su içirdi

Son süngerci Aksona Mehmet, teknesine gelen kargaya elleriyle su içirdi
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Muğla Bodrum'da 'Aksona Mehmet' olarak bilinen son sünger avcısı Mehmet Baş, teknesine gelen susamış kargaya bardakla su verdi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Aksona Mehmet' olarak bilinen son sünger avcısı Mehmet Baş, teknesine gelen kargaya elleriyle su içirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bodrum'da limana bağlı 'Aksona Mancorna' isimli teknesinde vakit geçiren Mehmet Baş, yanına bir karganın yaklaştığını fark etti. Hayvanın susuz kaldığını anlayan Baş, hemen bir bardağa su doldurdu. Koluna konan kargaya kendi elleriyle su içiren Baş, "Sabah sabah karga geldi koluma kondu, bu ne güzel bir duygudur. Benden ona bir kötülük gelmeyeceğini anladığı için koluma kondu. Şu an dünyanın en mutlu insanı benim" dedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Susuzluğunu gideren karga bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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