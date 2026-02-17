Haberler

Bodrum'da 2 köpeğin öldürülmesi olayında şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 sokak köpeğini tüfekle vurarak öldüren C.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından mahkeme tarafından tutuklandı. Olay sonrası yapılan itiraz üzerine yeniden yargılanan şüpheli, 13 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 sokak köpeğinin tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan C.Ö. (61), Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 12 Şubat saat 12.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda kanlar içerisinde hareketsiz yatan 2 sokak köpeğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinde köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, C.Ö.'yü av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 13 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Karara itiraz eden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili C.Ö. hakkında yeniden tutuklama talep etti. Dün avukatıyla adliyeye giden C.Ö., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
