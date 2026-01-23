Haberler

Bodrum'da kedi, derisi yüzülmüş, kuyruğu kesilmiş halde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından bakılan 'Duman' isimli kedi, derisi yüzülmüş ve kuyruğu kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bodrum yerleşkesinde yaşayan 'Duman' isimli kedi, 14 Ocak'ta bir öğrenci tarafından ölü bulundu. Karın bölgesinden derisi yüzülmüş, kuyruğu kesilmiş halde bulunan kediye nekropsi yapıldı. Nekropside; karın bölgesinin tamamı ile kuyruğunun tamamının, sırt derisi ve kas dokusuyla birlikte keskin bir cisim kullanılarak vücuttan ayrıldığı tespit edildi. Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu, olayın fail ya da faillerinin tespit edilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

