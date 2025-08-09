Bodrum'da Sahilde Ölü Yunus Bulundu

Bodrum'da Sahilde Ölü Yunus Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Akyarlar Mahallesi Fener Burnu mevkisinde sahilde ölü bir yunus bulundu. Vatandaşlar tarafından fark edilen yunusun vücudunda yara izi olmadığı ve öldüğü belirlendi. Bodrum Belediyesi ekipleri, yunusu uygun bir alana gömdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.

Akyarlar Mahallesi Fener Burnu mevkisinde sahilde yürüyen vatandaşlar, karaya vurmuş yetişkin bir yunusun hareketsiz olduğunu fark etti.

Yapılan kontrolde vücudunda herhangi bir yara izi olmayan yunusun öldüğü belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeden alınan yunus uygun bir alana gömüldü.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Transfer tahtaları açılan Kayserispor 1 saatte 8 transferi açıkladı

Transfer tahtaları açıldı, 1 saatte tam 8 transfer açıkladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.