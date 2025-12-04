Psikolojik sorunları olan kadın gözünü kırpmadan yaktı

Olay, saat 13.30 sıralarında Eskiçeşme Mahallesi 1405 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadın, anne ve babası ile tartıştıktan sonra evdeki eşyaları pencereden attı. Kadın daha sonra evi ateşe verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık ve polis gibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.