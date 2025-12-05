Haberler

Bodrum'da el freni unutulan araç başka bir araçla çarpıştı

Bodrum'da el freni unutulan araç başka bir araçla çarpıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil yoldan geçen bir araca çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket ederek, yoldan geçen başka bir araçla çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardaki park alanına yanaşan otomobilin sürücüsü aracından inerek fırına girdi. Ancak sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geriye hareket etti. Yola çıkan otomobil, bu sırada Turgutreis yönüne giden otomobile çarptı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular

Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.