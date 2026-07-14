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Bodrum'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

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Bodrum'un Cevat Şakir Mahallesi'ndeki açık otoparkta park halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçta soğutma çalışması yapıldı.

Bodrum ilçesinde, park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.

Cevat Şakir Mahallesi'ndeki açık otoparkta park halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından araçta soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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