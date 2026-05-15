Bodrum'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin taş duvara çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
N.A.B. idaresindeki 34 RD 1979 plakalı otomobil, Torba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarındaki taş duvara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır