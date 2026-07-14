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Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı

Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile 1 saatte kontrol altına alındı.

Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki saat 13.30 sıralarında ot yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi. Alevler, 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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