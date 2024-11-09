Bodrum'da Ölü Fok Bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü fok bulundu. Fok, Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından bölgeden alındı.

Gündoğan Kızılburun mevkisindeki sitede yaşayan vatandaşlar, ölü bir fokun karaya vurduğunu gördü. İhbar üzerine sahile giden Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, kuyruğunda yara olan ölü foku, bölgeden aldı. Öte yandan ölü fok, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Haber: Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla),