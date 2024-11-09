Bodrum'da Ölü Fok Bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gündoğan Kızılburun mevkiinde sahilde ölü bir fok bulundu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, kuyruğunda yara olan foku bölgeden aldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü fok bulundu. Fok, Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından bölgeden alındı.
Gündoğan Kızılburun mevkisindeki sitede yaşayan vatandaşlar, ölü bir fokun karaya vurduğunu gördü. İhbar üzerine sahile giden Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, kuyruğunda yara olan ölü foku, bölgeden aldı. Öte yandan ölü fok, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Haber: Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla),