Bodrum'da Öğrencilerin Sanat Yolculuğu: 'Hikayeler ve Resimlerle Bodrum Tarihi' Sergisi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Hikayeler ve Resimlerle Bodrum Tarihi' sergisinde Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları resim ve hikayeleri sanatseverlerle buluşturdu. Etkinlikte Karya Uygarlığı'nın tarihi de resimlerle anlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Hikayeler ve Resimlerle Bodrum Tarihi" adlı sergi ve yılsonu etkinliğinde öğrencilerin çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yalıkavak Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları resim ve hikayeleri sergiledi.

Haftada üç gün düzenlenen atölye çalışmalarında öğrenciler hem çizim yaptı hem de bu çizimlere hikayeler yazarak hayal güçlerini geliştirdi.

Etkinlikte, Karya Uygarlığı'nın önemli yöneticileri Mausolos ve Artemisia, Mausoleum'un hikayesi ve Bodrum'un kültürel mirası resimlerle anlatıldı. Ayrıca Mausoleum'un deprem sonrası kaleye dönüşen taşları gibi tarihi olaylara da yer verildi.

Yılsonu şenliğinde öğrencilerinin oluşturduğu okul korosu sahne aldı, yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Yaz dönemi boyunca devam edecek resim, hikaye yazma ve el sanatları kurslarıyla çocukların sanatsal gelişimleri desteklenmesi ve sanata olan ilgilerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Programa, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu'nun yanı sıra Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu Müdürü Rıfat Demiröz, idareciler, çevre okullardan öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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Yorumlar (1)

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