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Bodrum'da öğrencilerden Atatürk'e 88. yıl vefası

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- Öğrenciler, bedenleriyle saat 09.05'i simgeleyen dev bir saat figürü oluşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında 88 öğrencinin katılımıyla anma etkinliği düzenlendi.

Konacık Mahallesi'ndeki Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu öğrencileri, Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla okul bahçesinde bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında 88 öğrenci, bedenleriyle saat 09.05'i simgeleyen büyük bir saat figürü oluşturdu.

Dronla görüntülenen çalışma, Atatürk'ün kendi sesinin de yer aldığı video kaydıyla birleştirilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Etkinlikte, Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve özlem ifade edildi.

Kaynak: AA
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