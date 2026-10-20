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Bodrum'da motosikletin çarptığı 79 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

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- Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin çarptığı 79 yaşındaki yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı istikametinde, U.Y. (24) idaresindeki 48 ARG 700 plakalı motosiklet, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Özer'e (79) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Özer ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Özer, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde bir süre kalp masajı yapılan Özer, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletlinin çarpması, daha sonra yaya ve motosikletin savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA
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