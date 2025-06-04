Bodrum'da Motoryatta Patlama: 3 Yaralı

Bodrum'da Motoryatta Patlama: 3 Yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali sırasında meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı. Patlama sonrası motoryat büyük oranda zarar gördü ve batma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 metrelik motoryatta meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı.

İlçedeki bir marinaya yakıt ikmali için gelen ve akaryakıt istasyonuna yanaşan motoryat yakıt ikmalinin ardından harekete geçti.

Yatta bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yatın büyük bir bölümü zarar görüp su aldı, 1'i karada olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan büyük bir bölümü batan motoryatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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