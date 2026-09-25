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Bodrum'da makilik ve ziraat yangını söndürüldü, yaklaşık 100 hektar zarar gördü

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Bodrum Peksimet Mahallesi İslamhaneleri mevkisindeki makilik ve ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin gece boyunca süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 hektarlık alan zarar gördü; yangına 17 arazöz, 6 su tankeri, 1 dozer ve 90 personel müdahale etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ziraat alanında çıkan yangın söndürüldü.

Peksimet Mahallesi İslamhaneleri mevkisindeki makilik ve ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz, 6 su tankeri, 1 dozer, 90 personel ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

Ekipler ve gönüllülerin gece boyunca yaptığı çalışmayla kontrol altına alınıp söndürülen yangında, yaklaşık 100 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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