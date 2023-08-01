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Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkbükü Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Türkbükü Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye 2 uçak, 2 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ve personel ile karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Türkbükü Bodrum Güncel Haberler

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