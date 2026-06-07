Haberler

Bodrum'da maki yangınında 1 dekar alan zarar gördü

Bodrum'da maki yangınında 1 dekar alan zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. 1 dekar alanın zarar gördüğü yangının, elektrik direğindeki tellerin ark yapması sonucu çıktığı belirtildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıka maki yangınında 1 dekar alan zarar gördü.

Turgutreis Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler 1 saate söndürülürken, 1 dekar alanın yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre yangının elektrik direğinde tellerin ark yapması sonucu çıktığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Sandıklar açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi

Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü

Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok

Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti

Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti