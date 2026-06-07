Bodrum'da maki yangınında 1 dekar alan zarar gördü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıka maki yangınında 1 dekar alan zarar gördü.

Turgutreis Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler 1 saate söndürülürken, 1 dekar alanın yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre yangının elektrik direğinde tellerin ark yapması sonucu çıktığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı