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Bodrum'da maki ve otluk yangını

Bodrum'da maki ve otluk yangını
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde maki ve otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, maki ve otluk alanda yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde maki ve otluk alanda çıktı. Alevleri ve dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise itfaiye araçlarının rahat hareket edebilmesi için çevre güvenliğini sağlarken, alevler ve duman yarımadanın birçok noktasından görüldü.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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