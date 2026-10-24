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Bodrum'da makas atan otomobil minibüse çarptı, kazada 2 kişi yaralandı

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Bodrum'da makas atan otomobil minibüse çarptı, kazada 2 kişi yaralandı
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Bodrum'da sürücüsünün makas attığı otomobil, minibüsle çarpıştı; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsüne makas atmaktan 90 bin TL ceza kesildi, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, minibüsle çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Emin Anter Bulvarı Bodrum istikametinde meydana geldi. O.Ç.'nin makas atarak ilerlediği 59 ANS 329 plakalı otomobil, H.Y. yönetimindeki 35 AP 4690 plakalı minibüsle çarpıştı. Kontrolün kaybolduğu minibüs, bariyeri aşıp ağaca çarptı. Tatil amacıyla Bodrum'a gelen 5 turistin yer aldığı minibüste, sürücü H.Y. ile E.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, otomobil sürücüsü O.Ç.'ye makas atmaktan 90 bin TL ceza kesti. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da aynı süreyle trafikten menedildi.

Öte yandan otomobil sürücüsünün makas attığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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