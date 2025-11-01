Haberler

Bodrum'da Lastik Bot Kayalıklara Çarptı: 4 Yaralı

Bodrum'da Lastik Bot Kayalıklara Çarptı: 4 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayalıklara çarpan lastik bottaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayalıklara çarpan lastik bottaki 4 kişi yaralandı.

İlçenin Adaboğazı mevkisi açıklarında, içerisinde 4 kişinin olduğu yaklaşık 7 metrelik lastik bot henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından yaralılardan ikisi bölgedeki vatandaşların teknesiyle Gümbet İskelesi'ne getirildi.

Diğer iki yaralı ise Bodrum Deniz Kurtarma Derneğinin "Yasam" ambulansıyla Milta Marina'ya getirilerek buradan ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Başına ödül konan ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Su dolu çukurdan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Su dolu çukura bakanlar korkunç manzarayla karşılaştı
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'da cumhurbaşkanı seçildi

Ülkesinin seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

Viral olan fotoğrafa AK Partili vekilden çarpıcı paylaşım
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı

Dur durak bilmiyor! Neler yapıyorsun öyle Aboubakar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.