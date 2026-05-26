Bodrum'da konteynerde yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında konteynerde yaşayan yaşlı çiftin içeride olmadığı, yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtildi.

Bodrum ilçesi Çırkan Mahallesi Adayer mevkiinde bir arazide bulunan konteynerde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, konteynerde yaşlı bir çiftin yaşadığı, yangın sırasında çiftin içeride olmadığı belirtildi. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik tesisatının herhangi bir nedenle ark yapması sonucu çıktığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
