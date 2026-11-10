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Bodrum'da kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

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Bodrum'da 8 Kasım'da çıkan kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Olayda biri ağır 4 kişi yaralanmış, Portekiz uyruklu iki şüpheli tutuklanmıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kavgada başını sert zemine çarparak ağır yaralanan Muhammet K. (17), kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede 8 Kasım'da yabancı uyruklu iki kişi ile işletme yetkilileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, olayda biri ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan müşteki şüpheliler Portekiz uyruklu Joao Grant F. ve Carlos Campbell F. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Kavgaya karışan diğer tarafın müşteki şüphelileri Yakup A. ve Ferhat A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan kavga anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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