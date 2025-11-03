Bodrum'da Karaya Oturan Yelkenli Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sığlık alanda karaya oturan yaklaşık 40 metrelik yelkenli tekne, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tekne kaptanının çabalarına rağmen çıkamaması üzerine ekipler olaya müdahale etti. Kurtarma işlemi sırasında teknede hasar meydana geldi.
Eskiçeşme Mahallesi Haremtan Koyu'nda bir yelkenli, seyir halindeyken sığlık alanda karaya oturdu.
Tekne kaptanının yaptığı çalışmaya rağmen sığlık alandan çıkamaması nedeniyle durum, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bölgeden kurtarılan yelkenlide hasar meydana geldiği bildirildi.