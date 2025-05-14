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Bodrum'da Kaçak İskelere Protesto

Bodrum'da Kaçak İskelere Protesto
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Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi üyeleri, Gündoğan Koyu'ndaki kaçak iskelelere karşı pankartlı bir protesto düzenledi. Eylemciler, 'Kıyılar Halkındır' ve 'Denize Erişim Herkesin Hakkı' sloganlarıyla dikkat çekti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi' üyeleri, kaçak yapılan iskeleleri pankart ve sloganlarla protesto etti.

Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi üyeleri, turizmin önemli merkezlerinden Bodrum'un Gündoğan Koyu'na inşa edilen kaçak iskele ve platformlara tepki göstermek için protesto gerçekleştirdi. 'Kıyılar Halkındır, Tüm İşgaller Kalkıncaya Kadar Kıyılardayız', 'Denize Erişim Herkesin Hakkı' yazılı pankart ve dövizler taşıyan eylemciler, sloganlarla Gündoğan sahilinde yürüdü. Yürüyüş sırasında eylemciler kaçak iskele ve eklentilerin yıkılmasını istedi. Basın açıklamasının ardından slogan atan eylemciler daha sonra dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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