Haberler

Beşiktaş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Beşiktaş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan 4 kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

BEŞİKTAŞ'ta seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

YARALI 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu her iki yönde trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçlarda sıkışan 4 kişiyi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiye ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından, polis ekipleri kapattığı caddeyi araçların geçişine açtı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım

Bu tokalaşma piyasaları sarsacak
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı

İşçiler eylemdeyken yaptıkları tatil olay olmuştu! Yüzük taktılar
Bodrum'da motosikletin çarptığı imam yaşamını yitirdi

Bodrum'da motosikletin çarptığı imam yaşamını yitirdi
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı

Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı: Yanında yürüyene bakın!

Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı

2 polisimizin şehit edildiği gün Bolu’da dehşet: Yine hedef oldular
Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı

Herkesin ''Kesin küme düşecekler'' dediği takımla tarih yazdı

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber