Havalandırma boşluğuna düşen eşek, kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yaklaşık 3 metrelik havalandırma boşluğuna düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, bugün Kumbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eşeğin arıtma su hattı havalandırma boşluğuna düştüğünü fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, 3 metrelik havalandırma boşluğuna düşen eşeği çıkardı. Eşeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı