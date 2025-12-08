Bodrum'da kıyıya vuran atıklar gönüllüler tarafından temizlendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanağın ardından oluşan atıklar, 'Misgibi1Bodrum' gönüllüleri tarafından Bitez sahilinde toplandı. Gönüllüler, kıyıda biriken çöpleri tırmıklarla bir araya getirerek poşetleyip konteynerlere attı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanağın ardından derelerle denize ulaşan atıklar, gönüllüler tarafından toplandı.
"Misgibi1Bodrum" gönüllüleri, atıkların yoğunluk oluşturduğu Bitez sahilinde temizlik yaptı.
Gönüllüler tırmıklarla kıyıdaki atıkları bir araya topladı.
Atıklar, ardından poşetlere doldurularak konteynerlere atıldı.
Topluluk üyesi Tülin Mor Janes, olumsuz hava şartlarının etkisiyle kıyıda yoğun bir atık birikmesi olduğunu belirtti.
Dere yataklarına atılan çöplerin önce denize ulaştığını ardından da dalgalarla kıyıya vurduğunu aktaran Janes, "Atıkları temizlemezsek tekrar denize gidecek. Çocukların kumsalda rahat oynaması, insanların temiz bir şekilde yürüyüş yapması için dere yataklarına, sahil bölgelerine çöp atılmaması gerekiyor." dedi.