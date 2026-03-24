Muğla'da eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı eski eşini tabancayla öldüren sanığın yargılanması sürdü.

Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki beşinci duruşmaya tutuklu sanık Hacı Ömer A, yakınları ve öldürülen Hüsne Topal'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede dinlenen anne Hatun Topal, sanıktan şikayetini tekrar ederek, "Bana, çocuklarıma ve torunlarıma bir şey olursa onun sorumlusu sanıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Sanık Hacı Ömer A. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti ara kararında, olayda yaralanan Sedat T'ye ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun henüz dosyaya ulaşmadığı gerekçesiyle sanık Hacı Ömer A'nın Sedat T'ye yönelik eylemine ilişkin yargılama kısmının dosyadan ayrılmasına karar verdi.

Söz konusu yargılamanın yeni bir esas üzerinden devam etmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere ek süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, sanık Hacı Ömer A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde aile avukatı açıklama yaptı.

Olay

Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta 24 Temmuz 2024'te Hüsne Topal ile eski eşi Hacı Ömer A. tartışmış, Topal'ı darbeden Hacı Ömer A. daha sonra tabancayla ateş etmişti. Kurşunların isabet ettiği Topal ile yanındaki S.T. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal yaşamını yitirmiş, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı. Hacı Ömer A'nın ardından oğlu B.A. da gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Hacı Ömer A. ile oğlu B.A çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, B.A. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dosya kapsamında tutuksuz yargılanan B.A. hakkındaki yargılamanın da ana dosyadan ayrılarak başka bir esas üzerinden yürütülmesine hükmedilmişti.