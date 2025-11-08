Bodrum'da Denizde Kimliği Belirsiz Erkek Cesedi Bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, deniz yüzeyinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, Akyarlar açıklarında meydana geldi. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran bir erkek olduğunu fark etti. Yapılan kontrolde üzerinde kimlik bulunmayan erkeğin yaşamını yitirdiği belirtildi. İncelemelerinin ardından kimliği belirsiz erkek cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.