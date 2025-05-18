Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 50 Ton Atık Toplandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda gerçekleştirilen deniz dibi temizliği çalışmasında 50 ton atık toplandı. Çalışma, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda deniz emniyetini tehdit eden atıkların temizlenmesi amacıyla yapıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibinden 50 ton atık toplandı.
Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı.
Çalışma kapsamında denizde seyir, can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde yasa dışı tonozlama düzenekleri, tonoz, çöp varilleri, plastik variller, inşaat atıkları temizlendi.
Deniz dibinden toplanan 50 ton atık, vinç yardımıyla kamyonlara yüklendi.