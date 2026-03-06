Haberler

Bodrum'da deniz çekildi, tarihi 'Kral Yolu' ortaya çıktı

Güncelleme:
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde deniz suyunun çekilmesiyle 3 bin 500 yıllık Myndos kentine giden 'Kral Yolu', gün yüzüne çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde deniz suyunun çekilmesiyle 3 bin 500 yıllık Myndos kentine giden 'Kral Yolu', gün yüzüne çıktı. Yılın bu zamanlarında ortaya çıkan yol, havadan görüntülendi.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki ve Tavşan Adası'na kadar uzanan ve halk arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen tarihi sur yolları, denizin çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Yılın bu zamanlarında gün yüzüne çıkan ve 3 bin 500 yıllık Myndos kentine giden Kral Yolu, dronla görüntülendi. Çok sayıda yerli ve yabancı turist, Tavşan Adası'na giden Kral Yolu'nu görmek için Gümüşlük Koyu'na geldi. Turistler, Kral Yolu'nda hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan, bazı vatandaşların bölgede kano yaptığı ve keyifli vakit geçirdiği görüldü.

'İZLEMEK KEYİF VERİCİ'

Manzaranın çok güzel olduğunu ifade eden Ezgi Elitaş, "İlk kez buraya geliyorum, deniz çekildiğinde kral yolunu gördüğümüzü öğrendim. Bayağı etkileyici, böyle bir şeye sahip bölgede olmak çok güzel. Bu manzarayı rahatlatıcı ve keyif verici" dedi.

Haber-Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
