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Bodrum'da Dalış Öğrencilerinden Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği

Bodrum'da Dalış Öğrencilerinden Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde İstanbul Kültür Üniversitesi Sualtı Topluluğu öğrencileri, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla su altında pankart açarak farkındalık oluşturdular.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalış topluluğu öğrencileri kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla su altında pankart açtı.

Bodrum'a gelen İstanbul Kültür Üniversitesi Sualtı Topluluğu öğrencileri, kadına şiddete karşı etkinlik gerçekleştirdi.

Bodrum Su Altı ve Doğa Sporları Merkezi ev sahipliğinde Karaada bölgesinde dalış noktasına ulaşan öğrenciler, topluluğun danışmanı Cemal Turan'ın eşliğinde dalış yaptı.

Rehber dalıcıların da yer aldığı etkinlikte, Dakota C47 uçak batığı ve farklı noktada "Şiddetin her türlüsüne karşı bir aradayız" ve "Şiddetsiz yaşam herkesin hakkı" yazılı pankart açıldı. Öğrencilerin etkinliği AA muhabirince de görüntülendi.

Cemal Turan, AA muhabirine, kadına şiddete karşı dikkati çekmek ve şiddetin önlenmesi amacıyla pankart açtıklarını söyledi.

Öğrenciler de bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Osman URAS - Güncel

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