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Bodrum'da cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir cipin çarptığı 62 yaşındaki yaya Cansever Kartam, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sürücü tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Gölköy Mahallesi'nde 7 Temmuz'da meydana gelen kazada, Nilüfer Y'nin (51) kullandığı 34 NY 0075 plakalı cip, yolda yaya olarak ilerleyen Cansever Kartam'a (62) arkadan çarptı.

Kartam, çarpmanın şiddetiyle yere düşerek cipin altında kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, caddede yürüyen Cansever Kartam'a arkasından gelen cipin çarptığı ve Kartam'ın aracın altında kaldığı görülüyor.

Öte yandan kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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