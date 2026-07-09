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Bodrum'da botta meydana gelen patlamada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Marina'da bir bottaki patlamada ağır yaralanan Mert Özcan, İzmir'deki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, botta meydana gelen patlamada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Yalıkavak Marina'da botta yaşanan patlamada ağır yaralanan Mert Özcan (22), tedavi gördüğü Bodrum'daki hastaneden ileri tetkik ve tedavisi için İzmir'deki başka bir hastaneye sevk edildi.

Özcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yalıkavak Marina'da demirli bir motoryata ait botta dün temizlik yapıldığı sırada patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından botta yangın çıkmış ve Mert Özcan da ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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