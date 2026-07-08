Bodrum'da botta meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, botta meydana gelen patlama sonucu 1 kişi yaralandı.

Yalıkavak Marina'da demirli bir motoryata ait botta temizlik yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından botta yangın çıktı, 1 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine marinaya sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bottaki yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.