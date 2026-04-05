Haberler

19 kaçak göçmenin öldüğü bot faciasında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu 19 kaçak göçmenin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı. Olayın detaylarının araştırıldığı bildirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu 19 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi açıklarında, 01 Nisan'da saat 06.00 sıralarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi. İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de bölgeye gönderildi. Sahil Güvenlik ekipleri, Afganistan uyruklu 9'u çocuk, 19 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı, 20 kaçak göçmen ise kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'DUR' İHTARINA UYMAMIŞLAR

Olayın ardından Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, "Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-481) tarafından içerisinde çok sayıda kaçak göçmen bulunan süratli bir lastik botun tespit edilmesi üzerine olay yerine 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) sevk edilmiştir. Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik Gemisi tarafından yapılan görsel ve sesli uyarı/ikazlara rağmen yüksek süratle kaçmaya devam eden lastik bot tüm ihtarlara rağmen durmamış, ağır hava ve deniz şartları nedeni ile su alarak batmıştır. Düzensiz göçmenlerin denize düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-512) ve 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31, KB-71, KB-88) daha sevk edilmiştir" denildi.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve olayda sağ kurtulanların ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada, göçmenlerin olaydan bir gün önce Denizli, Uşak, İzmir, Balıkesir, Amasya ve Kırıkkale illerinden Bodrum'a geldiği tespit edildi. Mağdurların bir kısmının, Gümbet Mahallesi'nde bir evde kaldıkları belirlendi. Evi kiralayan J.H.H. ve eve yakın yerden 2 kaçak göçmeni alarak götüren Ç.D. ve H.Ö. isimli şüpheliler tespit edilip, yakalandı. Derinleştiren soruşturma kapsamında 2 Nisan'da J.J.S., A.A., H.B., Ö.B., Y.E., M.R., T.B.O. ve M.D. de gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan inceleme sonrası 5 şüpheli daha yakalanarak emniyete getirildi.

İşlemleri tamamlanan 16 şüpheli bugün sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü

Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
En düşük emekli maaşı artıyor: İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı artıyor: İşte dillendirilen rakam
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Donnarumma’nın penaltı notlarını çalan top toplayıcı çocuğu buldular

Yaptığı hırsızlık karşılıksız kalmadı!

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler