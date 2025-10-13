Bodrum'da Bir Bebek Otel Lojmanında Ölü Bulundu, Anne Tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otelin personel lojmanında bir bebeğin ölü bulunması olayında, annesi Z.U.K. tutuklandı. Bebeğin ölüm nedeni üzerinde duruluyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir bebeğin otelin personel lojmanında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan annesi tutuklandı.
Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan Kırgızistan uyruklu Z.U.K. (19), polis merkezine götürüldü.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bodrum Devlet Hastanesi'ne 9 Ekim'de kanama şikayetiyle başvuran Z.U.K'nın doğum yaptığının anlaşılması üzerine polise haber verilmiş, otelin lojmanına giden polis ekibi, bebeği terasta havluya sarılı hareketsiz bulmuştu.
Sağlık ekibince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlenmişti.