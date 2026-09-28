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Bodrum'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, üst komşusu gözaltına alındı

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Bodrum'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, üst komşusu gözaltına alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışması sonucu, gürültü ve alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen, üst komşusu olduğu öğrenilen şüphelinin bıçakla yakalanıp gözaltına alındığı belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bir binanın içinde yüzüstü hareketsiz yatan kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları bulunduğunu belirledi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin tersanede işçi olarak çalışan Yaman Mat (36) olduğu tespit edildi.

Mat'ın cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda cinayeti, maktulün üst komşusu olduğu ve garsonluk yaptığı öğrenilen Fikret D'nin (42) işlediği belirlendi.

Aralarında gürültü ve alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli, olayda kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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