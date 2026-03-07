Haberler

Bodrum'da kazada ölen iş insanı toprağa verildi

Bodrum'da kazada ölen iş insanı toprağa verildi
Bodrum'da bir beton mikserinin çarptığı 79 yaşındaki iş insanı Murat Murathanoğlu, cenaze töreninin ardından Gölköy Mezarlığı'na defnedildi. Olayda beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarptığı kazada hayatını kaybeden Murat Murathanoğlu (79), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gün saat 11.30 sıralarında Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Işıklarda bekleyen M.A. (29) idaresindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, hareket ettiği sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı Murat Murathanoğlu'na çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murathanoğlu hayatını kaybetti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, M.A. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası M.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Murathanoğlu için Gölköy Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine; ailesi ve sevenleri başta olmak üzere iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. 2 çocuk babası Murathanoğlu, cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
