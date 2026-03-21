Bodrum'da tekneler arasında yüzen fok ilgi odağı oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir fok, balıkçı barınağında vatandaşların ilgisini çekerek tekneler arasında yüzdü ve izleyenler tarafından dikkatle izlendi.
Akyarlar Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında bulunan vatandaşlar, bir fokun tekneler arasında yüzdüğünü fark etti.
Zaman zaman suya dalan fok, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Bir süre bölgede dolaşan fok, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır