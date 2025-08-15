Bodrum'da Arızalanan Teknedeki 3 Kişi Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak açıklarında arızalanan teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Rüzgar ve akıntı nedeniyle kıyıya sürüklenen tekne güvenli bir şekilde alındı.
Yalıkavak açıklarındaki Çatal Adası yakınlarında içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı.
Rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenen tekne, adanın kıyısına oturdu. Teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye götürdü.
Hasar gören teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.