Bodrum'da Arızalanan Teknedeki 3 Kişi Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak açıklarında arızalanan teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Rüzgar ve akıntı nedeniyle kıyıya sürüklenen tekne güvenli bir şekilde alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanıp kıyıya sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.

Yalıkavak açıklarındaki Çatal Adası yakınlarında içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı.

Rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenen tekne, adanın kıyısına oturdu. Teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye götürdü.

Hasar gören teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Galatasaray'da Davinson Sanchez ile mutlu son

Ve mutlu son! Galatasaray'da yıldız oyuncuyla imzalar atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alaska'daki görüşme öncesi Trump'tan Putin'e gözdağı

Trump'tan görüşme öncesi Putin'e gözdağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.