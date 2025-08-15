Bodrum'da Arızalanan Teknedeki 3 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanıp kıyıya sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.

Yalıkavak açıklarındaki Çatal Adası yakınlarında içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı.

Rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenen tekne, adanın kıyısına oturdu. Teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye götürdü.

Hasar gören teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.