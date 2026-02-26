Haberler

Parkta akran zorbalığı kamerada; 2 gözaltı

Parkta akran zorbalığı kamerada; 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 yaşındaki C.E.K., parkta N.E. tarafından darbedildi. Olay sonrası görüntü kaydeden kişi ile saldırgan gözaltına alındı. C.E.K. hastaneye kaldırıldı ancak taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde C.E.K. (16), parkta N.E. (16) tarafından darbedildi. C.E.K.'nin aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonrası yere yığıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada N.E. ile görüntüyü kaydeden kişi gözaltına alındı.

Olay, 7 Ocak'ta Bodrum ilçesi Karabağ Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre; C.E.K. ile N.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. C.E.K., art arda aldığı darbelerin ardından bayıldı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; C.E.K.'nin bir süre sendeleyerek yürüdükten sonra yere yığıldığı, çevredeki bazı kişilerin ise kavgayı 'devam' diyerek izlediği görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.E.K. tedavisi sonrası taburcu edilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

2 GÖZALTI

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında N.E. ve kavgayı kaydeden kişi gözaltına alındı. Bodrum Kaymakamlığı olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; "Muğla ili, Bodrum ilçesinde 25 Şubat 2026 tarihinde çeşitli basın-yayın ve sanal medya kuruluşlarında yayınlanan haber ve görüntülerde, bir çocuğun akran zorbalığına uğradığı ve darp edildiği iddiası üzerine yapılan incelemelerde olayın 7 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştiği ve adli tahkikata başlandığı anlaşılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından biri
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler

Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Anında karşılık verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti

Bu sıra pide kuyruğu değil! Tek istekleri ünlü isimden imza alabilmek
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

Şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı
Juventus'un hayalleri yarım kaldı! İtalyanlar Galatasaray'ı konuşuyor

Tüm ülke Juve'nin hayallerini çalan Galatasaray'ı konuşuyor